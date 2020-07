Etats généraux du numérique pour l'éducation 2020

Dans le contexte de la crise sanitaire, la démarche de consultation aura pour objectif de répondre à plusieurs enjeux tels que la continuité pédagogique, la continuité éducative et administrative, les nouvelles modalités de travail à distance, la désynchronisation des temps d’apprentissage et la porosité des lieux d’apprentissage. Cette démarche concerne tous les acteurs de la communauté éducative : élèves, parents, enseignants, agents, personnels encadrants, collectivités territoriales, associations, acteurs éducatifs.

Une publication sur le média éduscol, en date du 2 juillet 2020, relate l’organisation des Etats généraux du numérique pour l’éducation. Comme l’évoque la publication, Jean-Michel Blanquier, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a lancé en juin 2020 une démarche de consultation pour les Etats généraux qui auront lieux les 4 et 5 novembre 2020, à Poitiers

