1083 : des jeans made in France

L’impact de l’industrie textile sur l’environnement est énorme. En effet, ce secteur se trouve dans les plus gros pollueurs du monde avec des émissions mondiales de gaz à effet de serre s’élèvent à 1,7 milliard de tonnes de CO2 par an, selon un rapport du WWF. Et les jeans sont un des produits les plus polluants de par leur besoin en eau (7 500 litres par jeans selon l’ONU) et les différents produits chimiques nécessaires au cours du processus de fabrication.

A cela s’ajoute également le transport puisque l’on estime que chaque jeans parcours jusqu’à 65 000 km alors que la plus grande distance entre 2 villes françaises est de 1083 km. C’est donc en partant de ce fait qu’est née l’entreprise L’équipe 1083 en 2013 pour fabriquer des jeans made in France.

La mission de l’entreprise est de « produire et consommer dans l’économie circulaire » et se concentre sur 3 enjeux principaux :

- Relocaliser la fabrication en France,

- Relocaliser la distribution dans les centres-villes,

- Développer des filières et des produits réellement respectueux de l’environnement.

Cet objectif passe donc par de nombreuses étapes. Tout d’abord, il faut faire attention aux matériaux utilisés. Depuis le début du projet, le coton utilisé est du coton bio provenant de zones où le besoin en irrigation artificielle est limitée comme la Tanzanie, le Bénin ou le Mali. Ensuite, depuis 2016, le délavage des jeans est effectué à l’aide d’un laser pour ne plus utiliser de produits chimiques. Ces lasers utilisent eux-mêmes de l’énergie d’un fournisseur d’électricité renouvelable.

Un autre point important de la fabrication est le savoir-faire. C’est pour cela que, dès le début, 1083 s’est associée à deux tisseurs français pour finalement installer son équipe en 2018 dans l’entreprise des Vosges qui s’appelle aujourd’hui Tissage de France et réunie une équipe de 40 personnes. La même année, a ouvert l’école du jeans à Romans pour permettre le développement du savoir-faire de la confection des jeans.

Enfin, le seul chaînon manquant de la fabrication d’un jeans 100% made in France reste la culture du coton. Pour pallier ce problème, 1083 a lancé le projet « Jeans infini » qui consiste à créer des jeans à partir de coton recyclé, qui seraient à leur tour consignés et recyclables. A présent l’entreprise est capable de confectionner de nouveaux jeans à partir de jeans récupérés mais l’industrialisation de ce processus est complexe. Ce projet a donc été présenté dans le cadre du concours d'innovation i-Nov et remporté une aide du Programme d'investissements d'avenir (PIA) de l'ADEME pour industrialiser le processus de recyclage du coton des jeans.

Le travail de L’équipe 1083 s’inscrit alors totalement dans l’économie circulaire et l’entreprise a encore beaucoup de projets en tête comme un déménagement dans de nouveaux ateliers prévus pour 2021 et le projet « Linpossible » pour relocaliser la filature du lin.

Pour en apprendre plus sur cette marque et retrouvé tous leurs produits, rendez-vous sur leur site !

