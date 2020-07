Le Conseil national de l'alimentation s'engage dans un retour d'expérience de la crise du Covid-19 en questionnant la résilience du système alimentaire

Réuni le 8 juillet 2020 sous la présidence de M. Guillaume Garot, le « parlement de l’alimentation » a adopté le principe d’engager un retour d’expérience de la crise du Covid-19, qui a fortement touché et mobilisé les acteurs de la chaîne alimentaire.

La précarité alimentaire et la fragilité de certaines populations, exacerbées par la crise, étaient déjà des axes de préoccupation importants du CNA, dont les organisations membres se sont fortement mobilisées pour assurer la continuité des approvisionnements et l’accessibilité des denrées.



Espace privilégié d’échanges et de concertation entre acteurs des systèmes alimentaires, le CNA débutera ce retour d’expérience dès la rentrée. Les questions de la résilience du système alimentaire et de l’accès pour tous à une alimentation plus favorable à la santé¹ seront notamment abordées. Le concept d’« une seule santé » ou « one health » est ainsi déjà mis en avant par un certain nombres d’instances membres comme un axe incontournable pour comprendre la crise et mieux en éviter de nouvelles.



Le retour d’expérience devra faire ressortir les points faibles et forts du système alimentaire, et proposer des axes d’amélioration en partant notamment de récents travaux du CNA. Ce travail débouchera sur de nouvelles recommandations à destination des acteurs, publics comme privés, début 2021.



Guillaume Garot a rappelé que « ce que nous avons vécu et que nous vivons encore est sans précédent. Les thématiques de l’alimentation connaîtront ainsi "un avant et un après" dans la manière dont nous les traiterons au sein du CNA ».



¹ Au sens de l’alimentation favorable à la santé définie dans l’avis 81 du CNA : lien.

Le CNA est une instance consultative indépendante créée en 1985, placée auprès des ministres en charge de l’environnement, de la santé, de la consommation et de l’agriculture. Le CNA est consulté sur la définition de la politique de l’alimentation et émet des avis à l’attention des décideurs publics et des différents acteurs de la chaîne alimentaire. Le CNA est un espace de concertation unique intégrant les réalités du monde professionnel et les attentes des citoyens.