Le Fond Monétaire International appelle les investisseurs à tenir compte des risques climatiques

Par conséquent, l’article énonce les mesures devant être prises par les décideurs politiques dans le contexte actuel pour favoriser ces changements : « l'actuelle pandémie de COVID-19 nous rappelle combien la préparation et la résilience aux crises sont essentielles pour gérer les risques liés à des épisodes très incertains qui peuvent avoir des coûts extrêmement élevés sur le plan économique et humain ». Les mesures proposées par le FMI vont de l’instauration de politiques garantissant un meilleur accès aux assurances, à l’amélioration de la solidité financière à l’échelle globale par la mise en place de nouvelles normes financières internationales relatives à « la divulgation des risques physiques liés au changement climatique ».

Le 29 mai 2020, le Fond Monétaire International a publié un article appelant les investisseurs boursiers à mieux prendre en compte les risques liés au réchauffement climatique dans la conduite de leur activité : « le changement climatique devrait accroître la probabilité et la gravité de nombreux aléas climatiques tels que les inondations, les vagues de chaleur ou les sécheresses, ce qui exposera les économies et les marchés financiers à des chocs de plus grande ampleur ».