La 8ème édition du Forum mondial sur le développement durable se déroulera virtuellement

La 8ème édition du Forum mondial sur le développement durable, conférence scientifique internationale organisée par le Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), partiellement parrainée par la Fondation MDPI pour le développement durable sous le patronage de l’Université de Bâle, de l’Université de Genève et du Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies (SDSN), se déroulera du 15 au 17 septembre 2020.

Il convient de noter que le mois de septembre prochain marquera le 5ème anniversaire de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. A cette occasion, les organisateurs de l’évènement ont annoncé avoir dû adapter son déroulement aux circonstances actuelles, ce dernier sera donc dispensé virtuellement : « aujourd’hui, le monde est différent de ce que nous avions prévu. Pour rester pertinent, tout événement doit tenir compte de l’impact futur des événements qui se dérouleront en 2020 » déclare le communiqué.

L’objectif, prendre en compte l’effet de la crise sanitaire et ses conséquences sociales, économiques et environnementales. A cette fin, les nouveaux thèmes couverts à savoir la santé et la médecine (1), la sécurité alimentaire et l’agriculture (2) et la mobilité et les transports (3), permettront de répondre aux difficultés posées par cette crise.

Le communiqué souligne également que l’idée de durabilité a depuis quelques années fortement gagné en popularité, de nombreux pays ayant intégré ses enjeux à leurs plans de développement. En outre, un grand nombre d’entreprises ont désormais pris conscience de la nécessité d’adapter leurs activités à ces nouvelles normes: « la crise sanitaire et ses conséquences ne garantiront pas un avenir plus durable, mais elle offre certainement une fenêtre étroite d’opportunité pour repenser des arrangements économiques, sociaux et environnementaux dépassés » soutient le communiqué.

Ainsi, l’idée de cet évènement est d’offrir une plateforme afin de permettre aux acteurs du développement durable de faire avancer la recherche et les connaissances sur ces enjeux, en établissant de nouveaux partenariats et en assurant la production d’un savoir scientifique solide sur le développement durable adapté à chaque région.

