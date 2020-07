Le Forum économique mondial publie un article sur la reconstruction durable de l'industrie aéronautique dans l'ère post-Covid-19

Le 22 juin, le Forum économique mondial a publié un article qui rend visible en quoi la crise actuelle pourrait en réalité être garante d’une grande opportunité pour rebâtir le secteur aéronautique sur une logique durable : « la pandémie de COVID-19 aura des répercussions financières importantes dans la plupart des communautés du monde. Mais elle amplifie également quelques vérités dont nous étions tous conscients, mais auxquelles nous n’avons jamais réagi avec l’urgence qu’elles exigent » énonce l’article. Aussi, les mesures de relance économique entreprises doivent impérativement être accompagnées de dispositions en termes de développement durable.

Outre les considérations environnementales, de telles mesures sont indispensables pour protéger la santé humaine. L’article rappelle en effet que l’exposition prolongée à la pollution atmosphérique aura sur le long terme des effets extrêmement néfastes sur la santé des populations et sera à l’origine d’un nombre de décès bien supérieurs à ceux causés par le Covid-19. A cet égard, le Forum économique mondial affirme que « nous devrions profiter de cette occasion pour accélérer la création d’un monde meilleur ».

Pour ce faire, il est indispensable que les gouvernements et les acteurs du secteur du transport établissent ensemble des plans sur le long terme. L’article rappelle que l’industrie de l’aéronautique a durant longtemps échappé aux restrictions en termes de réduction des émissions. Désormais, plusieurs acteurs se mobilisent afin que ce secteur, qui a connu une baisse de plus de 85% de ses activités au cours des derniers mois, s’aligne enfin avec les engagements de réduction. Cette crise sans précédent pourrait être une véritable opportunité de promouvoir la collaboration entre les gouvernements et les acteurs de cette industrie, leur permettant ainsi de définir une nouvelle stratégie en vue de réorienter durablement le secteur : « une fois le virus vaincu, nous devrions travailler à bâtir une industrie beaucoup plus durable que celle que nous connaissons aujourd’hui (…) Nous pouvons nous adapter si nous saisissons l’occasion de déclarer une guerre mondiale contre les émissions de carbone » conclut l’article.

Illustration : Pixabay