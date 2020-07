Un chercheur de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne revient sur le concept d'économie verte

Bien qu’étant d’ancrage essentiellement politique et ayant jusqu’à présent été principalement mobilisée par les décideurs à l'échelle internationale, Albert Merino Saun est convaincu que l’économie verte est porteuse d’innombrables opportunités pour la recherche scientifique et mériterait par conséquent d’être approfondie par les chercheurs afin d’y faire apparaître de nouveaux enjeux.

Le chercheur note que le concept d’économie verte a véritablement été utilisé par les organisations internationales dès la crise financière de 2008, période où l’idée de « développement durable » commençait à perdre en popularité. La notion d’économie verte est alors apparue pour pallier à cette tendance et intégrer les considérations environnementales dans les plans de relance économique. Au niveau de la mise en pratique du concept, le chercheur rappelle que si sur le court terme, l’économie verte se traduit concrètement par la réduction de l’utilisation des ressources énergétiques et matérielles, il faut sur le long terme impérativement y intégrer les enjeux sociaux, à savoir la prise en compte du bien-être humain et de l’équité sociale dans la transition écologique.

Selon Albert Merino Saun, la notion d’économie verte est chargée d’ambiguïté. Il existerait en effet une multitude de définitions de ce concept, celle qu’il convient toutefois de retenir étant à son sens la définition de base donnée par l’Organisation des Nations Unies, à savoir « une économie qui cherche à améliorer le bien-être humain, à accroître l’équité sociale et en même temps, à réduire significativement les risques environnementaux et la pénurie de ressources ».