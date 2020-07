Deux subventions pour le Niger et la Guinée pour soutenir la politique éducative

Également, la publication précise que ces deux financements auront pour intérêt de cibler les plus fragiles et de renforcer les capacités humaines et les ressources financières.

Comme l’évoque la publication, l’AFD est délégataire de fonds du Partenariat mondial pour l’éducation. Cette initiative a pour intérêt d’améliorer la qualité des apprentissages, de réduire les inégalités d’accès à l’éducation et de rendre le système éducatif plus efficace dans les deux pays.

