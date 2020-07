Quels liens entre la dégradation de l'environnement et les violences sexistes?

Par ailleurs, l’UICN soutient que « les violences sexistes sont également utilisées comme un moyen d’exercer un contrôle sur les défenseurs de l’environnement et des droits de l’Homme ». En effet, outre la multiplication des actes de violence contre les militants écologistes, les femmes membres de ces mouvements seraient d’autant plus victimes de violences visant à décrédibiliser leur action et à ébranler leur légitimité.

L'étude souligne également que dans plusieurs pays d’Afrique, la dégradation de l’environnement peut conduire les femmes et les jeunes filles à chercher plus loin certaines ressources vitales telles que l’eau ou le bois, les exposant davantage aux risques d’agression.

En se basant sur des sources variées, l’UICN tente de démontrer l’existence avérée d’un lien entre la dégradation environnementale et les violences sexistes. A cet égard, l’étude rend visible que les actes de violences envers les femmes consistent en des moyens de reproduction des inégalités sexuelles et de renforcement des privilèges existants chez les acteurs dominants, les dommages écologiques pouvant conduire à la perpétuation de ces schémas inégalitaires : « par exemple, les conflits sur l’accès à des ressources rares peuvent donner lieu à des pratiques telles que du « sexe contre du poisson », dans laquelle les pêcheurs refusent de vendre du poisson aux femmes si celles-ci ne leur accordent pas des faveurs sexuelles » énonce le rapport.