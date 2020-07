Des masques et des gants retrouvés dans 7 des plus grands fleuves européens

Pollution liée à la pandémie du coronavirus: Des gants et des masques ont été retrouvés “systématiquement” dans les 7 plus grands fleuves d’Europe. C’est ce qu'a déclaré la porte parole de la fondation Tara, une ONG qui se bat pour la protection des écosystèmes marins. La Tamise, l'Elbe, le Rhin, la Seine, l'Ebre, le Rhône, le Tibre, la Garonne et la Loire sont tous touchés par cette pollution

Cette situation est très inquiétante, confie la porte parole, car cela indique que des masques et des gants ont déjà atteints nos océans. Encore plus préoccupant, les masques standards jetables sont constitués en partie de microfibres. Ceux-ci se fragmentent très rapidement dans l’eau et s'ajoutent à la pollution des microplastiques de nos fleuves et de nos océans.

En 2019, la fondation Tara avait analysé les 9 plus gros fleuves européens grâce à une goélette scientifique. Sans exception, tous les fleuves contenaient de la pollution microplastique, prouvant qu’elle est présente même avant l’arrivée en mer. La diminution de l’activité humaine dûe aux confinements partout dans le monde avait fait le plus grand bien à nos océans en réduisant considérablement la pollution. En plus de la reprise de l'activité, les océans doivent maintenant faire face à une nouvelle forme de pollution liée au coronavirus.

