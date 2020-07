Greta Thunberg : son combat continue

Greta Thunberg a publié jeudi 16 juillet une lettre ouverte dans laquelle elle exhorte les dirigeants européens, réunis vendredi et samedi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire, à agir pour « faire face à l’urgence climatique». Sept « premiers pas » sont demandés dont l’arrêt des "investissements dans l'exploration et l’extraction d'énergies fossiles, de céder toutes les subventions à ces énergies et de sortir complètement et immédiatement des énergies fossiles». Elle demande également que l’écocide soit considéré comme un crime relevant de la Cour internationale de justice de l'ONU à La Haye. Cet appel déjà soutenu par plus de 150 scientifiques dont Hans Joachim Schnellnhuber, les professeurs Kevin Anderson et Michael Mann ainsi que l’ONG Greenpeace ou l’ancien ministre français Nicolas Hulot reçoit également le renfort de nombreuses personnalités parmi lesquelles Juliette Binoche, Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Russell Crowe.

Greta Thunberg (17 ans), cosigne la lettre avec l’Allemande Luisa Neubauer (24 ans), la Belge Anuna de Wever et sa compatriote Adélaïde Charlier, 19 ans toutes deux.

Le 10 juillet dernier Greta Thunberg a également publié un article sur le TIME qui revient sur les 6 derniers mois de son périple. Cet article est la transcription de l’émission qu’elle a donné le 20 juin dernier à la Radio Suédoise, programme également diffusé sur la BBC.

En 12 chapitres elle nous livre son voyage, ainsi que des réflexions sur la crise climatique, le coronavirus ou le mouvement Black Lives Matter. Elle estime ainsi que le monde a passé un « point de basculement social ». Concernant la gestion de la crise du coronavirus par les Etats, le seul point positif, selon elle, est de montrer qu’une crise peut être traité comme elle doit l’être, ce qui n’est pas le cas actuellement pour la question climatique.

Des coulisses de son célèbre discours à l’ONU à sa traversée en bateau de l’Atlantique, en passant par ses relations avec les medias, elle nous raconte son périple à travers les Etats-Unis, les rencontres inattendues, et la découverte de l’impact du changement climatique sur les forêts et les glaciers. Elle nous décrit les ravages des incendies qu’a subit la ville de Paradise en Californie.

Finissant sur une note d’espoir elle exprime sa foi dans la capacité des peuples à prendre conscience de la situation et à agir.

Crédit photo :CC-BY-4.0: © European Union 2020 – Source: EP

[MOGED]