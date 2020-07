L'Office national des forêts rappelle les règles à respecter afin de protéger le littoral

En cette période estivale, l’Office national des forêts vient de publier un communiqué, afin de rappeler aux touristes en visite près de littoraux, les quelques règles à respecter afin de ne pas endommager cet environnement sensible :

- Se garer sur les parkings, respecter les signalisations et éviter toute forme de hors-piste,

- Eviter les feux sur la plage. Ceux-ci peuvent embraser la végétation qui jouxte le sable,

- Ne jeter aucun déchet sur la plage, ceux-ci peuvent prendre plusieurs siècles à se décomposer,

- Les chiens doivent être tenus en laisse, sans quoi la faune environnante que l’animal ne connaît pas, pourrait être endommagée,

- Les plantes sur le littoral ne doivent pas être ramassées. Celles-ci sont souvent rares et protégées.

Un peu plus de 40% de la population mondiale vit en bord de mer, soit 3 milliards d’individus. Cette importante présence humaine expose les littoraux à un stress important. Résidence en bord de mer, pêcherie, aquaculture, tourisme, bateaux, agriculture et développement industriel sont toutes des activités humaines qui, lorsqu’elles sont faites de manière irresponsable, peuvent profondément endommager le littoral. Malheureusement, ces activités ont été tellement pérennisées dans le temps qu‘il devient difficile de réformer leur utilisation.

L’Australie est par exemple exposée à ce problème. La grande barrière de corail attire 2 millions de touristes chaque année et en conséquence tout un secteur de l’économie s’est créé autour de ces venues. Or aujourd’hui ce tourisme de masse est responsable de nombreux dégâts sur le corail et des formes de régulations s’imposent. Il devient pour autant compliqué pour le gouvernement de limiter ce tourisme, puisque des milliers d’emplois en dépendent.

En France, le bilan est tout aussi mauvais et cela explique les recommandations susnommées de la part de l’Office nationale des forêts. Alors que 80% de la pollution qui affecte les littoraux vient du côté de la terre ferme, à ce jour, peu de législation la limite. De plus, seulement 60% des territoires français qui jouxtent un littoral ont adopté un plan pour le préserver. Paradoxalement, la France est l’un des pays les plus sensibles aux conséquences de l’élévation de la mer en Europe. D’ici 2100, le niveau de la mer pourrait s’élever d’un mètre et cela met en danger à ce jour, 1,4 millions de français.

