Oxynnet, une innovation de l'informaticien camerounais Arthur Zang pour oxygéner des patients de la Covid-19

«La mission principale de notre entreprise est d'aider les hôpitaux à fournir le même service de santé à tous les patients, quel que soit le lieu où ils vivent. Nos technologies effectuent le traitement et la transmission de données qui aident le médecin à suivre et à traiter efficacement ses patients à distance», renchérit le patron de Himore Medical Equipments.

Une innovation pratique et louable, ce d’autant plus que l’oxygène médical est très coûteux et parfois introuvable dans les centres hospitaliers au Cameroun.

