Villes durables : à 10 ans de l'échéance l'Agenda 2030 des Nations Unies, Ketcha Courtès, la MINHDU (Cameroun) prescrit l'accélération de l'implémentation de l'ODD n°11 au nouveau

«Désormais, il ne nous reste que dix ans pour réhabiliter et planifier les villes, ou tout autre établissement humain, de manière à ce qu’elles puissent offrir à tous des opportunités d’emploi, un accès aux services de base, à l'énergie, au logement, au transport, espaces publics verts et autres, tout en améliorant l'utilisation des ressources et réduisant leurs impacts environnementaux tel que prévu par l’Objectif de développement durable (ODD) n°11 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».

Déclaration de la ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Courtès, au cours de l’installation solennelle du nouveau secrétaire général de son département ministériel, Nna Mathurin, le 7 juillet 2020 à Yaoundé.

Nommé par décret présidentiel le 30 juin 2020, il a été demandé au nouveau SG de mettre à contribution sa riche expérience pour que les villes et les communautés camerounaises deviennent durables et inclusives.

«Votre nomination intervient dans un contexte marqué sur le plan international par un retard accusé dans la mise en œuvre de l’ODD n°11 de l’Agenda 2030 des Nations Unies, mais il convient de préciser que les villes et les communautés ne deviennent pas durables et inclusives du jour au lendemain», a reconnu la MINHDU, lauréate du Prix des Nations Unies pour le Service public 2014.

Pour ce faire, Mme Courtès a appelé son nouveau proche collaborateur à s’impliquer à fond dans la conduite des activités en cours des grands chantiers du MINHDU, «en termes d’amélioration de l’offre en logements décents, d’amélioration de la mobilité urbaine, de la maitrise des eaux pluviales et usées, de l’inclusion sociale en milieu urbain et d’amélioration du cadre institutionnel et juridique».