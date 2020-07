Les Objectifs mondiaux de développement durable remis en cause par la Covid-19

La publication évoque par la suite plusieurs ODD en détails et en chiffres, tels que la santé et bien-être, faim « zéro », pas de pauvreté, un travail décent, une éducation de qualité, des institutions fortes et les mises en garde des scientifiques depuis plusieurs années.

Achim Steiner, administrateur du PNUD, a déclaré : « Le monde a connu de nombreuses crises au cours des 30 dernières années, telle que la crise financière de 2007-2009, qui ont toutes affecté le développement humain, sans pourtant en inverser la progression. La COVID-19 s’attaque simultanément à la santé, l'éducation et le revenu et pourrait bien modifier cette tendance. »

