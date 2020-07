Bientôt des déchets en plastiques en vrac

Dans la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19, le monde entier, en particulier les peuples africains se sont jetés à l'usage des sceaux et autres matériels en plastique constitués en kits de lavage des mains. Ces récipients en matière derivée du chlorure de vinyle, en majorité installés au soleil, sont maintenant de moins en moins utilisés et restent vides, avec le recul progressif du COVID-19. L'on constate leur usure accélérée par l’énergie de rayonnement solaire. Les sceaux en plastique sont des composés chimiques de synthèse capables de persister des dizaines d’années dans le sol.

