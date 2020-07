La lutte active du Rwanda pour faire avancer l'action climatique

L’auteur rappelle finalement que les engagements du Rwanda entrent dans le cadre de sa stratégie d’une croissance respectueuse de l’environnement et l’ambition du pays de « réduire de 38 % les émissions de gaz à effet de serre du pays d’ici 2030 par rapport au scénario jusqu’alors anticipé ». Pour ce faire, il est indispensable de promouvoir la solidarité et la coopération internationale pour que chaque pays prenne ses responsabilités et puisse contribuer à la réalisation des objectifs fixés par l’Accord de Paris.

