Le Boston Consulting Group élabore une stratégie pour préserver la valeur des forêts

Le 9 juin dernier, le Boston Consulting Group (BCG) a publié un plan stratégique de préservation de la valeur des forêts à l’échelle globale.

Il convient de rappeler l’importance vitale des forêts pour la vie humaine, ces dernières constituant des ressources « incroyablement précieuses, stockant d’énormes quantités de carbone, aidant à purifier l’eau et l’air, assurant la biodiversité naturelle et fournissant des moyens de subsistance à des millions de personnes ». La préservation de ces dernières représente par conséquent un enjeu international majeur.

L’étude du BCG s’est interrogée d’une part sur la valeur financière des forêts au niveau mondial, d’autre part, sur les principales menaces à cette valeur. Enfin, l’étude s’est penchée plus particulièrement sur les moyens de préserver voire d’accroître la valeur des forêts.

Concernant les résultats obtenus, le cabinet international de conseil stratégique estime la valeur totale des forêts dans le monde à environ 150 milliards de dollars, soit « près du double de la valeur des marchés boursiers mondiaux ». Il évalue également à 90% la capacité des forêts à réguler le climat par le stockage du carbone.

En outre, le groupe constate que « les menaces les plus graves ne sont pas toujours celles qui retiennent le plus l’attention du public ». Par exemple, les dommages causés par les feux de forêts ont fait l’objet d’une très forte attention médiatique au cours des dernières années, or selon le rapport, la surexploitation des terres et la hausse des températures mondiales représenteraient à elles deux près de 70% de la perte de valeur des forêts prédites à l’horizon 2050.

Finalement, l’étude conclue que ce n’est que par la mobilisation de l’ensemble des acteurs, à savoir les gouvernements, les ONG, le secteur privé et les consommateurs, que les forêts pourront être sauvées. Il est impératif que les gouvernements créent un cadre réglementaire stricte et entreprennent des mesures ambitieuses afin de limiter la déforestation et permettre de véritables changements à l’échelle globale.

Pour consulter l’étude du BCG : ici

Illustration : Pixabay