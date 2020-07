Collaboration internationale et multiculturelle dans l'enseignement supérieur : un protocole d'accord signé entre trois organisations

Une publication de l’Agence universitaire de la francophonie, en date du 15 juillet 2020, relate la formalisation de la collaboration entre l’Association des universités du Commonwealth (ACU), l’AUF et l’Association internationale des universités (AUI), par un protocole d’accord signé durant le Forum politique de haut niveau des Nations Unies 2020, qui a eu lieu du 7 juillet au 16 juillet 2020.

En effet comme l’évoque la publication, l’enseignement supérieur et les universités sont un facteur clé essentiel pour les sociétés et pour l’atteinte des 17 objectifs de développement durable. L’enseignement supérieur permet l’enseignement, la recherche et l’engagement communautaire, cite la publication. Cela a été fortement démontré durant la crise sanitaire de la Covid-19.

Ainsi, comme l’évoque la publication, les trois associations représentent plus de 2 000 établissements dans plus de 140 pays. L’intérêt de cette collaboration est de défendre l’enseignement supérieur au niveau international, d’utiliser l’enseignement supérieur pour le développement durable et de favoriser la qualité et la vitalité des systèmes d’enseignement supérieur.

Pour consulter la publication en détail

Source de l’information : publication de l’Agence universitaire de la francophonie ; Illustration : Pixabay