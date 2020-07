Création d'un outil de diagnostic des compétences en langue française, pour les enseignants du primaire et du secondaire

Comme l’évoque la publication, le test est à l’initiative de l’AUF et de France Education international (FEI) et financé par l’Agence française de développement (AFD). L’outil fait partit du programme APPRENDRE (Appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources) de l’AUF.

Une publication de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), en date du 8 juillet 2020, relate la création d’un outil de diagnostic des compétences des enseignants du primaire et du secondaire. L’outil est à la fois un test d’entraînement et de positionnement en langue française, créé pour les enseignants des pays francophones. L’outil sera donc disponible en deux services. Le test d’entraînement sera accessible fin 2021.

