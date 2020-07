Une publication de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), en date du 17 juillet 2020, relate le lancement de l’appel à projets «La Francophonie avec Elles». L’appel est ouvert depuis le 17 juillet 2020 jusqu’au 28 août 2020.

Date d’ouverture des candidatures : le 17 juillet 2020

Date de clôture de l’AAP : le 28 août 2020

Annonce des résultats : octobre 2020

L’objectif de l’AAP est de soutenir les actions de terrain permettant l’accès des femmes et des filles en situation de vulnérabilité de l’espace francophone au développement économique, à l’éducation, à la santé, à la citoyenneté et à la formation, dans une optique de résilience. Les actions de terrain doivent être menées par des acteurs en Afrique et dans la Caraïbe.

Les projets financés devront être portés par des organismes à but non lucratif, ayant une personnalité juridique, régis par des systèmes de gouvernance et des procédures de gestion administratives et financières avérés, un mandat pertinent, disposant d’une équipe opérationnelle, ayant un minimum de 2 ans d’existence légale, et ayant apporté la preuve de la réalisation d’activités effectives dans au moins un Etat ou gouvernement membre de l’OIF.

Les projets soutenus bénéficieront soit d’une subvention, soit d’un appui conseils et suivi par les Unités hors-sièges (UHS) de l’OIF.

Source de l’information : publication de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) ; Illustration : Pixabay