Opération de sensibilisation sur la faune et la flore en Corse

Une publication partagée sur le site de l’Office français de la biodiversité, en date du 13 juillet 2020, relate une action de sensibilisation menée en Corse auprès des touristes et des habitants de l'île pour les sensibiliser sur la faune et la flore. Selon la publication, l’OFB a organisé le samedi 11 juillet une opération de sensibilisation dans l’une des baies située en Corse.

