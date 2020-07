Les effets du changement climatique au Sahel

Le changement climatique est une des inquiétudes plus urgentes dans le monde aujourd’hui. Les effets des actions de l’homme dans la nature sont ressentis en toutes les régions. La concentration de gaz à effet de serre change la température moyenne de la planète, et par conséquence le climat. Ces changements sont vus en tout le globe, comme la hausse des niveaux d'eau, les températures à chaque fois plus extrêmes, avec des hivers plus rigoureux et des étés plus chauds.

Les pays francophones sont plus diversifiés et pour cette raison ils sont affectés différemment. Le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est marqué ces dernières années par la défense de l'environnement. La France a souffert avec les étés plus chauds et la brûlure de sa végétation. Mais ce n’est pas la région la plus endommagé en termes de changement climatique parmi les pays francophones. Le Sahel, situé dans le nord du continent africain, vit une situation dramatique.

Région du Sahel en Afrique du Nord

L’augmentation des précipitations extrêmes et les sécheresses plus sévères ajoutées à la exploitation inadéquate des terres rendent le sol incapable d'absorber l'eau, en outre modifie les écosystèmes. Des facteurs environnementaux combinés à la pauvreté obligent les gens à bouger et provoquent un exode rural massif. Selon l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, 29,2 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire dans le Sahel. Ce scénario contribue pour l’augmentation de la violence, dont l’expansion du groupe terroriste Boko Haram au Nigeria, au delà d’augmenter le nombre de personnes appelées réfugiés environnementaux et démontrer comme le changement climatique affecte le monde

[MOGED]