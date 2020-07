Une nouvelle politique de crédit pour le développement ESG

Alors que les critères environnemental, social et de gouvernance (ESG) sont devenus des dimensions incontournables dans les modalités de financement du développement durable, l’Agence française de développement (AFD) cherche à adapter l’outil de la finance pour accompagner les projets qu’elle finance.

Le groupe AFD a ainsi récemment commencé à développer des prêts incitatifs à ses partenaires dont la tarification est indexé sur les progrès réalisés en matière de pratiques ESG. Cette nouvelle approche cherche à créer des “crédits à impact”, dont le taux d’intérêt est modulé en fonction de la réalisation des objectifs ESG du projet soutenu financièrement par l’AFD. Si les impacts environnementaux, sociaux ou de gouvernance vont au-delà des objectifs antérieurement fixés, l’Agence a prévu de revoir à la baisse la tarification du prêt.

L’objectif de l’AFD est ainsi d’inciter ses emprunteurs à innover et à aller plus loin et plus rapidement dans la recherche d’impacts grâce à ces rabais sur les taux de remboursement. Ces prêts seront échelonnés sur une période de dix à quinze ans et les modalités de vérification de la progression du projet seront fixés lors de la création du prêt.

Un projet pilote a vu le jour en novembre 2019 par le financement d’un prêt à “marge indexée” de 85 millions d’euros à la Banque industrielle de développement de Turquie (TSKB). L’objectif de ce premier prêt incitatif est que la TSKB finance des entreprises engagées dans l’égalité hommes-femmes et dans la promotion de l’emploi féminin. Si l’impact des objectifs est supérieur à ceux formulés au cours de la création du projet, la TSKB ce verra ainsi réduire le montant du prêt à rembourser.

l’AFD entend bien utiliser l’outil de la finance comme levier de transformation en matière d’ESG par la mise en place de cette nouvelle stratégie de financement. Ces prêts à marge indexée visent à promouvoir de plus importants changements dans les projets accompagnés et à faire émerger un nouveau système de finance durable.

