Recommandations des membres du Conseil consultatif de l'ONU : mieux reconstruire le monde de l'après-Covid-19

Une publication de l’ONU, en date du 22 juillet 2020, relate les recommandations du rapport proposé par les experts membres du Conseil consultatif de l’ONU pour les affaires économiques et sociales. Le rapport a été publié le mercredi 22 juillet 2020. Selon la publication, le rapport a pour intérêt de proposer des recommandations pour mieux reconstruire le monde de l’après-Covid-19.

Comme l’évoque la publication, les recommandations formulées par les experts ont pour intérêt de conseiller sur la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030, en tenant compte des possibles menaces sanitaires telles que les pandémies.

Concernant les avancées technologiques numériques, les experts du Comité recommandent de promouvoir la recherche et développement, d'investir dans les infrastructures et l’éducation d’après la publication.

Liu Zhenmin, secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires économiques et sociale, a déclaré : « Le sujet ne pourrait pas être plus opportun et pertinent pour le monde post-Covid-19, qui sera certainement beaucoup plus numérique qu'auparavant. »

Source de l’information : publication de l’ONU ; Illustration : Pixabay