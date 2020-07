La Biosphère a 25 ans!

C’est le 5 juin 1995 que la Biosphère, Musée de l'environnement lançait sa toute première programmation. Pour souligner l’événement, voici quelques mots d’Éric Vachon, directeur par intérim du musée et employé du musée depuis 1999, et de l’astrophysicien, écologiste, auteur et scientifique Hubert Reeves, qui était l'un des premiers ambassadeurs du musée il y a 25 ans.



* Transcription *



Éric Vachon, Directeur, La Biosphére:



La Biosphère fête ses 25 ans! 25 années où nous vous avons transmis notre passion pour la nature, la science et l’environnement. La mission de la Biosphère a toujours été d’informer, de faire réfléchir, et de susciter l'action environnementale de chacun. Au fil des années, nous avons offert aux visiteurs du monde entier une programmation de haute qualité en lien avec les enjeux de l’heure. Nous avons reçu des dizaines de milliers d’écoliers et d’étudiants, développé des activités en science citoyenne et participé à l’action éducative en environnement de manière innovante. Nous avons contribué bien humblement, à faire de notre biosphère un endroit où il fait bon vivre pour tous les êtres vivants. Astrophysicien, écologiste et auteur renommé, Hubert Reeves fut l’ambassadeur de la Biosphère lors de son ouverture.



Hubert Reeves, astrophysicien:



Vous êtes l’un des premiers groupements, musées à avoir l’idée de joindre la connaissance scientifique à l’éveil écologiste. Vous avez été, dans un sens, des précurseurs. Un autre apport que l’on vous doit, c'est cette réconciliation entre la connaissance scientifique et l'émerveillement poétique.

Éric Vachon:



Au nom de l’équipe actuelle et de tous mes anciens collègues, je vous remercie pour toutes ces belles années. Nous avons très hâte de vous revoir, mais d’ici là, prenez soin de vous.