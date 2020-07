Apple: vers un bilan carbone neutre à l'horizon 2030?

L’entreprise Apple a publié l’édition 2020 de son « Rapport sur les progrès environnementaux (« Environmental Progress Report ») dans lequel elle annonce s’engager pour parvenir à un bilan carbone neutre d’ici 2030.

Dans un premier temps, Apple revient sur les efforts déjà effectués pour réduire ses émissions. La multinationale américaine évoque notamment l’utilisation par ses entreprises d’énergies 100% renouvelables et ses investissements dans les projets de préservation des forêts. Elle reconnaît toutefois que davantage d’efforts pourraient être faits dans ce sens et déclare vouloir limiter son empreinte écologique dans l’ensemble de ses activités, de l’expédition de ses produits aux sources d’énergie utilisées par ses clients pour faire fonctionner leurs appareils.

A cet égard, Lisa Jackson, vice-présidente du département Environnement, politiques et initiatives sociales, explique que « dans les années urgentes à venir, nous devrons tous penser différemment et agir d’urgence afin de construire un avenir plus sûr, plus sain et plus équitable que nous savons possible. Nous sommes déterminés à faire notre part ».

Dans la suite de son rapport, l’entreprise revient sur la stratégie adoptée afin de réaliser les objectifs susmentionnés. Les cibles sont d’une part, le changement climatique, notamment par des investissements massifs dans les énergies renouvelables. D’autre part, les ressources, l’entreprise s’étant lancée dans l’utilisation de matériaux recyclés et dans la limitation du gaspillage. A cet égard, le rapport souligne que « le travail que nous faisons pour repenser notre façon d’utiliser les matériaux ne se limite pas à nos produits. Nous avons une vue d’ensemble de ce que nous consommons en tant qu’entreprise, des tasses à café aux palettes d’expédition ».

Enfin, Apple annonce procéder à un contrôle strict de sa chaîne de production par l’élimination des substances chimiques potentiellement toxiques dans la conception de ses appareils, avec l’idée que « des matériaux plus sûrs rendent les produits plus sûrs et un monde meilleur ».

