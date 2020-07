Projet d'Appui au Secteur Agricole (PASA): transformation de produits agricoles et naturels en savon

Lancé au Togo en 2011 avec l’appui de la Banque Mondiale, le Projet d’Appui au Secteur Agricole (PASA) a pour but le renforcement des capacités productives de ses bénéficiaires tout en promouvant des pratiques durables pour l’environemment en accompagnant le développement du secteur agricole. Le PASA peut être attribué à differents types d’individus, aux entreprises tout comme aux entrepreneurs locaux.

Grâce à l’aide de PASA, un citoyen togolais a pu se spécialiser dans la fabrication de savons 100% naturels. En effet, ces savons, introduits sur le marché sous la marque “Le Charmant Savon Noir”, sont produits à base de composants agricoles tels que le miel, le curcuma, le beurre de karité et la potasse de cacao. Cette composition permet aux savons de de réparer et protéger la peau contre les infections, tout en éliminant les rides et protégeant contre le vieillissement des cellules cutanées. En plus des bénéfices pour ses usagers, la production de ce savon permet de réutiliser des produits agricoles et donc de contribuer à la maintenance des déchets et à la sauvegarde de l’environnement local.

L’utilisation et fabrication de savons naturels est une initiative déjà adoptée dans de nombreux pays pour une transition “zéro-déchets” et une économie circulaire. De plus, la plupart de ces savons étant multi-usages et pouvant être utilisés pour le corps ou la lessive, ils constituent une ressource pratique et abordable tout en permettant de connaître l’origine de leurs composants.

Pour le moment, la capacité de production de l’entreprise est de cinquante cartons contenant 24 savons chacun, néanmoins l’entrepreneur prévoit d’augmenter ces chiffres et de partir à la conquête du marché international, tout en faisant la promotion d’un savoir-faire local.

PASA encourage les jeunes entrepreneurs à soumettre leurs projets pour contribuer positivement à la durabilité de l’environnement tout en leur permettant de donner vie à leurs idées innovantes.

[MOGED]