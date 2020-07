Impacts de la pollution de l'eau sur la qualité de l'eau

La pollution de l'eau causée par la prolifération d'algues due à la prolifération de stimulants nouvellement introduits réduit les niveaux d'oxygène dans l'eau. Cette eutrophisation étouffe la vie végétale et animale, ce qui réduit encore les niveaux d'oxygène. D'autres produits chimiques affectent la qualité de l'eau de surface en provoquant un appauvrissement en oxygène ou la croissance d'algues planctoniques ou de cyanobactéries (water.wa.gov.au).

Les risques d'eutrophisation comprennent une carence en oxygène périodique avec de l'eau non potable et des poissons tués, une croissance bactérienne accrue, une altération des processus de traitement et la formation de sous-produits de chloration. La plupart des matières organiques naturelles (NOM) ne sont pas dangereuses pour la santé en soi; cependant, à des concentrations élevées, la NOM peut nuire à la qualité et à l'acceptabilité de l'eau de plusieurs façons.

Le carbone organique dissous biodégradable (BDOC) soutient la croissance bactérienne dans les réseaux d'eau potable, et dans les réseaux de distribution en particulier, cela peut nuire à la qualité. La matière organique peut réagir avec le chlore pour former des sous-produits de désinfection (DBP) tels que les trihalométhanes (THM) et les acides haloacétiques, dont certains peuvent être cancérigènes.

Les mesures de prévention de la pollution des eaux de surface peuvent être centralisées, semi-centralisées ou décentralisées, mais un traitement centralisé (contrôle ponctuel) est préféré pour les zones densément peuplées. Un suivi régulier des ressources en eau douce grâce à l'utilisation de cartes de contrôle bivariées, l'analyse du carbone organique ou la gestion des bassins versants, la construction de sites d'enfouissement sanitaire appropriés, l'investissement de la qualité des eaux de surface grâce à la surveillance microbienne et chimique (EPA) sont des solutions.

D'autres stratégies de surveillance incluent une solution électrochimique pour le traitement avancé des eaux usées et des lixiviats pour les communautés (électro-oxydation, électro-coagulation et / ou électro-désinfection pour cibler l'élimination des contaminants), bateau électrique alimenté par l'énergie solaire pour éliminer les déchets flottants dans le port et se baigner zones (fondation à impulsion solaire) etc.

