Sénégal: Financement d'un projet d'assainissement des eaux près de Dakar par l'AFD

L’Agence Française de Développement (AFD) a pour but d’accompagner et accélerer les transitions vers un monde plus juste et durable grâce à des thématiques telles que le climat, la biodiversité, la paix ainsi que l’éducation et la santé. Pour le moment, les équipes de l’AFD sont engagées dans plus de 4 000 projets dans 115 pays et contribuent aux différents objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le Sénégal a signé un accord avec l’AFD pour divers projets environnementaux dans le pays, dont le nettoyage de la baie de Hann, située à l’Est de Dakar. Ce projet est également soutenu par l’Union Européenne et est étendu sur une dizaine d’années.

Les les récents rejets directs d’effluents industriels et domestiques dans la baie ont accéléré sa dégradation et représentent maintenant un enjeu environnemental, économique et sanitaire. Les poissons de la baie ont fui à cause de l’accumulation des déchets, ce qui représente une menace pour les entreprises de poissonerie, et la dégradation du paysage n’attire plus les touristes dans cette région du pays.

Le projet présente un plan d’action qui prend en compte la pollution industrielle, un schéma technique pour la collecte, le transport et le traitement des eaux industrielles et domestiques et enfin la réhabilitation d’un canal de drainage pluvial. Ce canal de drainage est actuellement endommagé et sert de réceptacles aux eaux-usées. En plus de ce plan d’action, le projet est divisé en deux composantes: “infrastructures” et “mesures d’accompagnement”. Alors que la composant “infrastructures” va permettre la construction d’une station d’épuration, les “mesures d’accompagnements” concernent différents acteurs locaux tels que l’Office National de l’Assainissement du Sénégal” (ONAS).

Mené à bien, ce projet contribuera à l’amélioration de la qualité des eaux de la baie, une promesse de meilleures conditions de vie pour les populations riveraines et la réduction de maladies hydriques. Les mesures sanitaires associées au virus Covid19 ont également été prises en comptes lors de l’annonce du début du projet.







