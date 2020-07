Wastezon: Un projet finaliste du prix "Jeunes Champions de la Terre"

Chaque année, le programme des Nations Unies pour l’environnement organise le prix “Jeunes Champions de la Terre”, avec l’objectif de récompenser de jeunes candidats de 18 à 30 ans pour leurs approches innovantes de la lutte contre les crises environnementales. Ce prix se compose d’un financement de départ pour un projet, une invitation à une réunion de haut niveau des Nations Unies, d’une exposition publique dans les médias du monde entier et d’une place pour participer à un programme de formation à l’entrepreunariat. Une première sélection rassemble 35 candidats à la finale, puis un Jury nomme sept participants “Jeunes Champions”.

Parmi les 35 finalistes sélectionnés ce mois-ci figure Ghislain Irakoze, un entrepreneur rwandais à la tête de Wastezon, une entreprise de cinq employés permettant de fournir aux ménages et acteurs du recyclage des technologies de pointe pour la collecte, le tri ainsi que la traçabilité efficaces des déchets, et particulièrement les déchets électroniques.

Depuis sa création, l’entreprise a collecté plus de 416 tonnes de déchets électroniques au Rwanda. Cela équivaut à 2826,42 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone évitées. Le prochain projet de l’entreprise est intitulé “Wastezon Smart Bin” et consiste en un tri automatisé qui suivra la décomposition des déchets tout en stérilisant leur odeur et fournissant des informations en temps réel afin de permettre une circularité efficace. Pour le moment, une application mobile permet de connecter les acteurs du recyclage et les ménages et leur permet de sélectionner divers produits, tels que des télévisions ou ventilateurs, qui autrement n’auraient pas été réutilisés.

Cette initiative contribue l’économie circulaire et à l’objectif 12 des objectifs de développement durable des Nations Unies: consommation et productions durables. L’économie circulaire et l’application créée par Wastezon permettent de contribuer à réduire la pauvreté et à assurer la transition vers des économies vertes et à faible émission de carbone.

