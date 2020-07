Systèmes de gestion du recyclage

La solution est en dehors de la stratégie marketing ou du jeu du blâme. Nous pouvons offrir des incitations au public ou dépeindre la terrible réalité. Selon l'environnement des Nations Unies, il y a eu un virage plus important vers la production de plastique durable vers du plastique jetable. Les techniques malavisées pour les personnes qui les ont empêchées de mettre en œuvre dans leur vie quotidienne comprennent les sacs de produits réutilisables, le passage dans les supermarchés locaux et les poubelles colorées pour classer les déchets.

Le problème majeur avec les pays sous-développés ou en développement est qu'ils ne connaissent pas ces solutions, ne sont pas proactifs ou n'ont pas accès à ces technologies. Le plus gros problème est le microplastique (source de nourriture du zooplancton pour les poissons). Tous les microplastiques commencent avec du plastique en vrac, et généralement ceux qui ne sont pas recyclés ou qui ne sont pas incinérés. Cependant, l'incinération est elle-même extrêmement nocive. En obstruant les égouts et en fournissant des aires de reproduction pour les moustiques, nous augmentons la transmission de maladies transmises par l'air comme le paludisme.

L'Inde gaspille 2 manques de plastique par jour, dont 80% sont mal gérés. Les Philippines gaspillent 6 lakhs de plastique par jour, dont 81% sont mal gérés. Le Nigéria gaspille 3 manques de plastique par jour, dont 81% sont mal gérés. La Chine gaspille 32 manques de plastique par jour, dont 74% sont mal gérés. Et beaucoup plus. Au contraire, le Canada gaspille 1 manque de plastique par jour, dont 0% est mal géré. Les États-Unis gaspillent 38 manques de plastique par jour, dont 0% est mal géré.

La Chine produit le plus de déchets plastiques (60 millions de tonnes), suivie des États-Unis (38 millions de tonnes). Les pays à revenu élevé ont tendance à générer plus de déchets plastiques par personne. Cependant, ils disposent de systèmes de gestion des déchets très efficaces. Par conséquent, les pays à faible revenu signifient qu'ils dominent les sources de la pollution plastique mondiale des océans.