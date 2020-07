Aux antipodes

Il est de notoriété publique que les ours polaires se trouvent près du pôle nord du cercle arctique et dans de nombreux pays, dont l'Alaska, le Canada, la Russie, la Norvège et le Groenland. D'autre part, les grizzlis constituent une importante population d'ours bruns vivant dans les pays d'Amérique du Nord. Ensuite, il y a l'hybride Grizzly-ours polaire - Le Pizzly.

Bien qu'ils ne diffèrent que par très peu de composants génétiques, les ours polaires et les grizzlis ont évidemment des séparations géologiques extrêmes qui rendent difficile le croisement. Cependant, ces dernières années, l'augmentation rapide de la fonte des calottes glaciaires due au réchauffement climatique a entraîné une nouvelle vague de migration. Les pôles se réchauffent de plus en plus vite et la toundra s'élargit, forçant la séparation des deux espèces à se rétrécir et augmentant les chances d'accouplement des deux. Une nouvelle génération d'espèces se forme.

Selon le Washington Post, alors que le changement climatique se poursuit, l'habitat terrestre continuera d'augmenter, ce qui signifie qu'une plus grande population d'ours grizzlis émergera et une population plus petite d'ours polaires. La raison est en grande partie due au fait que les grizzlis maîtrisent les ours polaires en force, jouant ainsi un rôle dans leur extinction. Ce phénomène n'est peut-être pas loin car l'Arctique continue de se réchauffer. La même hypothèse peut être appliquée pour les grizzlis. De plus, une autre raison du déclin plus rapide de l'ours polaire peut être due aux polluants toxiques trouvés en mangeant des phoques et d'autres animaux contaminés par des agents cancérigènes, affectant davantage le piquant.

Bien que les hybrides fassent partie intégrante du processus évolutif, les conditions environnementales changeantes peuvent affecter négativement le règne animal plus sévèrement qu'on ne le pense. Il n'y a aucune certitude dans cette déclaration, cependant, elle ne peut pas non plus être ignorée. David Paetku, président de Wildlife Genetics International, déclare: «En tant que scientifique, vous ne pouvez rien dire sur une instance, à part, comment devrions-nous l'appeler?».

[MOGED]