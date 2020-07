Les plastiques à usage unique ou les plastiques jetables sont des bouteilles en plastique, des sacs en plastique, des cuillères jetables, des gobelets, du verre, des pailles, etc. Comme vous le savez, ils sont dangereux pour notre environnement. Pour éviter l'utilisation de plastique, nous avons besoin d'énergie propre grâce à l'énergie solaire, aux éoliennes, à l'hydroélectricité, à davantage d'arbres verts autour de nous. En raison de l'utilisation de plastiques à usage unique ou de sacs en plastique jetables, d'immenses décharges se sont entassées dans les villes. Environ 8,8 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent dans les océans chaque année, ce qui constitue 75% de toute la pollution marine. Selon la gestion des déchets, seulement 1% des sacs en plastique sont renvoyés pour être recyclés. Savez-vous qu'environ 100 000 animaux marins meurent chaque année à cause des sacs en plastique? Ces sacs ne se décomposent pas complètement et n'absorbent pas les toxines qui continuent de polluer l'environnement.

Plusieurs pays dans le monde et en particulier en Asie ont tenté de contrôler la fabrication d'articles en plastique mais ont besoin d'un système de gestion des déchets plus efficace et d'une application stricte des réglementations.

Nous devons cesser d'acheter des articles en plastique, en particulier des articles de cuisine, d'épicerie et de vente au détail. Les bouteilles d'eau réutilisables permettent d'économiser en moyenne 167 bouteilles en plastique par an. Pensez-y, nous pouvons sauver les nôtres et les autres en les réutilisant. Lors de vos courses, vous devriez emporter des sacs réutilisables composés de jute ou de vêtements recyclés. Choisissez des produits sans plastique lorsqu'il existe une option telle que des produits en vrac sans emballage plastique. Emballez votre déjeuner dans des contenants et des sacs réutilisables. Réutilisez les contenants pour stocker les restes.

Les gouvernements, les entreprises, le secteur privé et les citoyens du monde entier s'emploient à lutter contre la réduction des plastiques dans notre vie quotidienne. Le Royaume-Uni a strictement interdit les sacs en plastique à usage unique en prélevant une taxe de 5% sur les sacs en plastique introduite en octobre 2015, ce qui a entraîné une baisse de 90% de l'utilisation des sacs en plastique. Cependant, de meilleurs systèmes de gestion des déchets, faciliter la promotion d'alternatives écologiques à l'élimination progressive des plastiques à usage unique en introduisant des incitations économiques, éduquer les consommateurs à l'écologie, introduire des redevances sur la vente de plastiques, etc. doivent être mis en œuvre pour le bien de la vie humaine et l’avenir de nos enfants.

