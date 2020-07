L'entreprise éco responsable Grain de Sail prête à prendre le large pour réduire son empreinte carbone

Grain de Sail est née en 2010 à Morlaix en Bretagne, et commercialise des cafés et chocolats bio produits localement. Eco responsable, l’entreprise s’appuie sur trois principes : production régionale, emplois locaux et faible bilan carbone. D’origine bretonne, les fondateurs ont voulu créer des emplois « chez eux » et la production est réalisée en partenariat avec des associations (l’ESAT, les Génêts D’Or) ce qui participe à l’insertion sociale et professionnelle d’adultes atteints d’un handicap mental. Enfin, le transport maritime décarboné est au cœur du projet de Grain de Sail qui en septembre franchira un pas de plus vers son objectif en envoyant au large son propre voilier cargo.

Pour produire son café et son chocolat, Grain de Sail a recours à des matières premières en provenance de destinations lointaines, comme les Caraïbes et l'Amérique centrale. En termes d'impact environnemental, le transport classique par cargo n’est pas optimal et c'est pour cette raison que pour le moment, l’entreprise utilise des voiliers cargo pour rapatrier ses matières premières. Dès 2011, un petit voilier de 11 mètres a réalisé un premier transport à la voile pour le compte de l'entreprise. Le projet de Grain de Sail est toutefois d’imaginer et d’utiliser un moyen de transport maritime qui lui soit propre afin de maitriser son approvisionnement à la source et d’accéder plus directement aux producteurs locaux. Ainsi, après quatre ans de recherche et développement, Grain de Sail a conçu son premier cargo voilier. Actuellement en construction, sa première traversée transatlantique devrait avoir lieu en septembre 2020.

Le voilier suivra une boucle de navigation transatlantique import/export et ne quittera donc pas la Bretagne à vide. Deux fois par an, il exportera des vins français bio vers New York et rapportera une partie des matières premières bio d’Amérique centrale et des Caraïbes. Le voilier, dessiné par Grain de Sail, est parfaitement adapté aux besoins de l’entreprise, avec par exemple la coque de la cale compatible avec le transport du vin.

Ce beau projet permet à la fois à Grain de Sail de réduire son empreinte carbone, et d’avoir une vue d’ensemble sur sa chaine de production.

