Les vagues de chaleur en Afrique : phénomène oublié de l'action climatique?

La Cool Coalition propose à cet égard plusieurs solutions : de la collaboration entre les chercheurs locaux, les épidémiologistes et les hôpitaux afin d’améliorer la qualité des données scientifiques produites sur le sujet, à « l'introduction de systèmes d'alerte précoce » visant à améliorer la compréhension et, par conséquent, la détection des vagues de chaleur extrême sur le continent. Ces mesures pourraient permettre de limiter la mortalité engendrée par ces vagues: « lorsque des données fiables sont combinées à une expertise locale, les impacts des vagues de chaleur peuvent être prévisibles » indique la coalition.

Aussi, serait notamment en cause un manque de données scientifiques sur l’impact de ces vagues de chaleur en Afrique, la production de telles données étant d’autant plus difficile dans les pays à faibles revenus. Par ailleurs, la majorité des données produites sur ces phénomènes le sont généralement par des organismes occidentaux, lesquels méconnaissent parfois la réalité du terrain sur le continent où les vagues de chaleur renvoient à « des seuils de températures différentes par rapport à d'autres régions du monde », ce qui peut être à l’origine de biais.