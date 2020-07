Pro Natura lance une nouvelle campagne pour préserver les espaces naturels

L’objectif de cette campagne est ainsi d’introduire dans le débat public l’idée de laisser la nature « vivre sa vie » en rendant compatibles les mesures en termes de protection et d’entretien de la nature sauvage dont Pro Natura reconnait malgré tout l’importance cruciale, et l’intérêt à « laisser faire » les dynamiques naturelles.

Aussi, l’ONG Pro Natura, à travers cette nouvelle campagne, souhaite sensibiliser l’opinion publique quant à la nécessité de préserver ces espaces au sein desquels la nature peut se développer librement en y limitant l’intervention humaine. Car bien que subissant les aléas des catastrophes naturelles telles que les tempêtes, les avalanches ou les inondations, l’organisation affirme qu’il convient de ne pas céder à la tentation d’intervenir pour réparer ces dommages et met en exergue la capacité des écosystèmes à se régénérer par eux-mêmes : « si nous avons la patience de laisser faire la nature, la silviculture cède le pas à des cycles forestiers naturels avec de vieux arbres de très grande taille, du bois mort et une nouvelle génération de jeunes arbres. Il faut juste savoir attendre, et en fin de compte, c’est la biodiversité qui en profite » souligne l’ONG.

Pro Natura, ONG suisse de protection de la nature, a récemment lancé sa nouvelle campagne « Espaces sauvage – plus de place pour la nature ! », laquelle vise à rendre visible que « l’être humain et la nature ont beaucoup à gagner de la préservation de toutes sortes d’espaces sauvages ».