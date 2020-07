L'édition 2020 du Forum politique de haut niveau pour le développement durable

Du 7 au 16 juillet dernier s’est déroulé le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, évènement qui réunit chaque année acteurs gouvernementaux et représentants de la société civile en vue de faire avancer la réalisation de l’Agenda 2030 fixé par les Nations Unies et ses 17 objectifs de développement durable.

A cette occasion, les acteurs conviés ont durant une dizaine de jours passé en revue les progrès jusqu’à présent accomplis et les efforts devant être faits pour remplir ces objectifs. Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a joué le rôle de médiateur et a conduit les discussions « sur les questions environnementales urgentes, à travers cinq événements parallèles qui explorent la transformation de l'économie mondiale en une économie plus verte, équitable et résistante pour tous ».

Le thème du forum pour l’année 2020 était « Action accélérée et voies de transformation : réaliser la décennie d’action et de prestation ». Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le forum s’est pour la première fois déroulé virtuellement. En outre, une grande partie des discussions étaient tournées vers l’analyse de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la réalisation des objectifs de développement durable : « un message clé était que la réponse à la COVID-19 devrait lancer les principaux changements dont nous avons besoin pour réaliser le Programme à l’horizon 2030 et les ODD » souligne l’organisation.

Plus de 47 pays ont présenté leur bilan de mise en œuvre des mesures prévues par l’Agenda 2030, la plupart d’entre eux ayant à ce jour ajusté leur stratégie nationale, aligné leur budget et renforcé leurs institutions en vue de concrétiser ces objectifs. En outre, l’accent a également été mis sur les nombreux défis et obstacles auxquels les différents pays sont encore confrontés à l’instar de la pauvreté, la vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, les inégalités ou encore, la limitation des moyens techniques et financiers.

Pour plus d’informations sur l’évènement: ici

Pour consulter le compte rendu du forum : ici

