Création d'emploi en Haïti à partir du recyclage du plastique

Chaque année, plus de 7,3 millions de tonnes de plastique sont déversés dans les océans à travers le monde, entraînant des dangers pour la vie marine. Haïti est considéré comme l'un des pays présentant le plus grand risque de pénétration de plastique dans l'océan. Les sacs en plastique occupent un taux d´utilisation remarquable sur le marché national haitien. Les déchets en plastique représentent un véritable défi pour Haïti. Le pays génère un grand volume de déchets plastiques dans les zones urbaines en raison de la forte consommation d'eau traitée, de boissons non alcoolisées et de plats à emporter vendus dans des contenant en plastique.

Dans le but de réitérer son engagement envers les communautés côtières et les habitats marins, La solution «Ayiti Blue Ocean Plastics», un partenariat entre «Environmental Cleaning Solutions SA» (ECSSA) et la PADF-Haïti, avec le soutien de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) engagera les communautés côtières d'Haïti pour collecter les plastiques des océans et les transférer à l'usine d'ECSSA via une chaîne d'approvisionnement numérique. Cette coopération servira à la mise en place de la première chaîne d’approvisionnement en plastiques de haute mer d’Haïti à échelle commerciale et à la création de plans d’économie bleue pour les communautés côtières participant à cette nouvelle chaîne.

Les plastiques, une fois collectés, peuvent être transformés et recyclés. Selon la PADF, sur 5 ans ce projet créera 5,000 emplois et empêchera en Haïti que près de 7,000 tonnes de plastique (ou 198 millions de bouteilles en plastique) finissent dans nos océans. L’extension des activités et des gammes de produits d’ECSSA entraînera une augmentation du nombre d’emplois pour les collecteurs de plastique et des prix qu’ils perçoivent pour la collecte. Les haïtiens qui vivent au bord de l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes bénéficieront de la préservation durable de l’environnement marin.

