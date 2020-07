Protéger le milieu marin: un défi pour Haïti

Avec ses zones côtières, Haïti est le pays de la caraïbe avec la plus grande étandue de côtes marines. Malgré la richesse des ressources marines, les négligeances de la population et la pollution continuent de ménacer l´écosystême marin du pays. Haïti fait aussi parti des pays les plus vulnérables aux effets de la dégradation des récifs coralliens. La destruction des écosystèmes marins ont des impacts négatifs sur les ressources côtières.

Composé de récifs coralliens, des herbiers et des mangroves, les écosystèmes marins haitiens sont beaucoup dégradés et sont en voie de disparitions en Haïti. La dégradation s´explique par les mauvaises pratiques sur les bassins versants et sur la proximité des côtes. Le pays fait face à toutes les conditions de vulnérabilité des changement climatiques. La biodiversité marine haitienne concentre beaucoup de matière plastiques et de déchets.

La pollution et la surpêche constituent les évenements majeurs qui ménacent la conservation marine haitienne. Haïti a besoin d´une intervention urgente pour ralentir la destruction des mangroves. Ces dernières constituent le sécond écosystème le plus dégradé au pays.

Pour faire face a cet dylème, l’État haiten doit adopter une politique contre la pollution et la dégradation de l’environnement. Il doit intervenir afin d´établir une méthode de gestion pour préserver la biodiversité marine haitienne que ce soit par la gestion des pêches et la restauration des côtes marines.

