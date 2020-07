Lancement des appels à projets Ronalpia

A savoir, Ronalpia est une association de loi 1901, née en 2013. Ronalpia a à cœur de faire une place à toutes ses parties prenantes dans la gouvernance du projet : entrepreneurs sociaux, accompagnateurs, experts, partenaires, acteurs du territoire. Ils sont tous animés par l’ambition d’accompagner des porteurs de projet intrépides et généreux et de développer l’innovation sociale sur le territoire.

L’évènement a pour intérêt d’en savoir plus sur les programmes d'accompagnement proposés, leurs critères de sélection, le contenu de l'accompagnement et écouter les témoignages d'entreprises sociales accompagnées.

L’organisation Ronalpia lance ses appels à projets le 21 septembre 2020 à 14h, pour détecter, sélectionner et accompagner les entreprises sociales dans leur lancement et dans leur développement.

Ressources complémentaires