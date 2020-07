Assainissement de l'eau

Les stocks d'eau sur terre peuvent être classés en deux: 1. Eau douce, 2. Eau salée. Seulement 2,5% du volume total d'eau est de l'eau douce et moins de 1% de toute l'eau douce est directement disponible pour l'usage humain. D'un point de vue global, l'eau est inégalement répartie, avec de grandes variations naturelles de disponibilité au niveau local

L'Objectif de développement durable 6 des Nations Unies identifie l'accès à l'eau potable comme une nécessité absolue pour la santé humaine. Cependant, l’eau potable ne tardera pas à disparaître. Selon le National Geographic, 600 millions de personnes en Inde vivent déjà sans eau potable. Le Gange est l'un des fleuves les plus pollués de la Terre, d'autant plus que les cérémonies religieuses sont une cause majeure de pollution des fleuves en Inde. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la rivière Bumbu dans la province de Morobe est la principale source d'eau potable, mais elle est mal assainie par l'élimination des déchets agricoles et industriels, des déchets plastiques, des déchets fécaux, etc. qui a été multipliée en raison de la croissance rapide et de l'urbanisation.

Les tests microbiens et l'indexation de la qualité de l'eau par les chercheurs ont montré que la défécation à l'air libre, l'élimination des eaux usées et d'autres déchets ont entraîné une recrudescence des maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée, le choléra et le cancer. Les cancérogènes des déchets plastiques pénètrent dans les bassins versants et contaminent les aliments. De 2009 à 2011, le choléra est réapparu en Papouasie-Nouvelle-Guinée après une absence de 50 ans. Ce n'est qu'un petit exemple de la façon dont les systèmes d'eau non traitée peuvent faire reculer des années de progrès.

Les gouvernements mettent déjà en œuvre des politiques d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) pour faire face aux défis du développement. Cependant, avec l'épidémie du coronavirus, l'accès à l'eau potable s'est détérioré, augmentant le nombre de cas dans les pays en développement.

