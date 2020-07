Pipelines toxiques

Quand vous pensez à la maison de vos rêves, imaginez-vous un jardin verdoyant et luxuriant avec des animaux qui courent? Ou imaginez-vous un pipeline de trente pouces à travers votre jardin? La réponse est évidente pour nous, mais pour de nombreux moyens de subsistance autochtones et locaux, c'est la dure réalité. Selon le Pulitzer Centre, au Canada seulement, le pipeline Trans Mountain s'étend sur 1 150 kilomètres et occupe des territoires sans précédent. Prenez un moment pour y réfléchir. Cela équivaut à des milliers de ménages qui sont potentiellement menacés de leur droit à l'eau potable, aux contaminants dans leur environnement et aux déversements d'hydrocarbures qui peuvent mettre en danger la faune et, éventuellement, l'écosystème tout entier. En ce qui concerne le changement climatique, nous devons penser sur les plans économique, social et environnemental car le problème est beaucoup plus important que nous ne pouvons même l'imaginer.

Les leaders de la technologie doivent agir de manière responsable. Nous devons garder à l'esprit le concept de durabilité car le monde est beaucoup plus imbriqué et nous devons le voir à travers le prisme de l'intersectionnalité, car cela montre comment nous ne luttons pas seulement pour un avenir vert. Nous luttons pour mettre fin aux inégalités, à la pauvreté et à la violence. Les économies qui dépendent principalement de l'agriculture, comme les Philippines, seront confrontées à un risque élevé de catastrophes naturelles. Le Yémen, avec à la fois la guerre et le changement climatique, connaîtra des niveaux plus élevés de pénuries alimentaires, de maladies et de manque d'eau potable.

La destruction de notre écosystème a touché plus de personnes que d'autres et cette discrimination est ce à quoi l'intersectionnalité du changement climatique vise à s'attaquer. Il s'agit avant tout de mettre en place des organisations soucieuses des inégalités d'accès aux ressources qu'elles reçoivent des communautés autochtones. C'est peut-être le seul moyen de faire en sorte que les gouvernements se rapportent à la nature et aux autres communautés.

