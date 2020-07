Effets de la production de viande

L'environnement est fortement impacté par la production de viande et presque personne ne connaît ce problème croissant. On a constaté que presque toutes les pratiques agricoles dans le monde avaient un effet nocif sur l'environnement. Certains des effets néfastes de la production de viande sont la pollution due à l'utilisation de combustibles fossiles, aux effluents, à la consommation des terres et à la consommation d'eau.



À l’échelle mondiale, l’exploitation de la viande d’animaux est responsable de plus de gaz à effet de serre que tous les systèmes de transport mondiaux réunis. Il faut également une énorme quantité d'eau pour faire pousser des cultures destinées à l'alimentation des animaux, nettoyer les fermes industrielles sales et donner de l'eau à boire aux animaux. Il faut plus de 2400 gallons d'eau pour produire 1 livre de bœuf, alors que 1 livre de tofu ne nécessite que 244 gallons d'eau.



Les animaux produisent également beaucoup plus d'excréments que l'ensemble de la population humaine. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les animaux des fermes industrielles américaines produisent environ 500 millions de tonnes de fumier chaque année. Sans aucune usine de traitement des eaux usées, il est stocké pendant une longue période dans une lagune à déchets et est souvent pulvérisé sur les champs de l'agriculteur.

Il y a une quantité infinie d'effets désagréables de la production de viande. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez facilement résoudre ce problème en devenant végétalien. Cela réduira non seulement les effets nocifs sur l'environnement, mais contribuera également à améliorer votre santé. Si vous n'êtes pas prêt à devenir complètement végétalien, vous pouvez également vous engager à réduire votre consommation de viande et de produits laitiers de quelques repas par semaine, à faire des fruits et légumes frais une plus grande partie de votre alimentation et à acheter des produits frais durables ou biologiques chaque fois que possible. Vous pensez peut-être qu'il est très difficile d'apporter un changement positif à l'environnement, mais avec les bonnes incitations et le bon état d'esprit, nous pouvons y arriver.

