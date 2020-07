Comme les changements climatiques aggravent les conflits dans la région de Sahel

Les changements climatiques affectent certaines régions plus que d'autres, comme c'est le cas du Sahel. Cette región située dans le nord du continent africain est une des plus pauvres du monde et il a beaucoup des conflits, causé par différents facteurs.

Les conflits sont influencés par des variables diverses, comme des États faibles, des conflits ethniques et religieux, ainsi que des ressources stratégiques. Toutesfois, le pétrole et l’uranium ne sont pas les seules ressources disputés au Sahel, l’eau et les terres arables sont aussi cibles de réclamations par différents groupes. Le conflit entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires s'est intensifié avec la diminution de terres arables et sources d’eau. Même si les causes environnementales étaient l’une des variables d’un conflit multidimensionnel, ces questions sont aiguisées ou accélérées par la destruction de ressources renouvelables.

À leur tour, ces conflits ne se limitent pas aux États nationaux et dépassent les frontiéres. Au cours des dernières décennies, des conflits entre pays liés aux ressources naturelles se sont produits, comme la dispute entre Mauritanie et Sénégal (1989-2001), Soudan et Egypte (1992-1999), à la fois par les ressources en eau. Le Lac Tchad est devenu une autre source des conflits en vue de la diminution de sa surface.

Lac Tchad By Blank_Map-Africa.svg: Andreas 06derivative work: Chaosdruid / Public domain

Les sécheresses sévères et prolongées associées à la raraté des terres arables qui ont été réduites par une utilisation inapproriée des terres et aggravant encore les litiges. La migration interne est une question importante aussi, les déplacements augmenter à mesure de la situation se dégrade. Ces personnes déplacées sont appelées réfugiés environnementaux, et ils se déplacent à cause de la détérioration de conditions nécessaires à la survie humaine, causées par la rarefaction alimentaire, le manque de sources d’eau, et la violence. Il y a plusiers des conflits armés dans la région de Sahel, comme est le cas de Darfour.

Darfour est situé dans l’ouest de Soudan, proche des frontières de Libye, Tchad, République centrafricaine et Soudan du Sud. Il y a importantes réserves de pétrole, mais les reserves ne sont pas l’unique raison du conflit. Les divergences présentées précédemment sont latentes dans le Darfour entre les éleveurs nomades islamiques et les agriculteurs sédentaires christiens–animistes, de cette façon est constitué, possiblement, comme la première guerre climatique et un véritable génocide, qui a commencé en 2003 et se poursuit.

Enfants avec un réservoir UN (Union africaine - Opération hybride des Nations Unies au Darfour-UNAMID)

Donc, il est possible de vérifier que les changements climatiques aggravent les conflits qui existent déjà dans certaines régions, normalment renforcés et exarcebé pour les dégradations de l’environnment.

