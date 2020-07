L'agroécologie pour tous, et tout l'été, dans les jardins de Terre et Humanisme



Tout l’été, des stages, des ateliers quotidiens pour toutes et tous

Suite à la crise sanitaire du Covid19, nous assistons à une prise de conscience à grande échelle des incohérences de notre modèle occidental et à un engouement pour renouer avec la terre, le vivant, la nature et partager des expériences avec d’autres. Autrement dit, revenir à l’essentiel.

Ainsi, cultiver ses légumes, être en extérieur en lien avec les espaces naturels, créer ou détourner des objets, faire ses cosmétiques, acheter local, prendre le temps, tout cela résonne d’autant plus aujourd’hui où nous réalisons les fragilités de nos sociétés. Depuis 25 ans, Terre & Humanisme transmet l’agroécologie en France et à l’international. L’association transmet de la connaissance, des pratiques, une vision du monde. Elle accompagne aussi bien le grand public que les professionnels vers plus d’autonomie agricole et alimentaire et vers une éthique de vie saine, solidaire, durable et écologique.

Dans cette perspective et pour répondre aux aspirations des citoyens, Terre & Humanisme propose pour la première fois cet été 2020 des ateliers quotidiens sur de très nombreuses thématiques en lien direct ou indirect avec l’agroécologie. Techniques de jardinage agroécologique, réalisation de conserves, multiplication de semences, land-art et animations, gestion de l’eau au jardin, fabrication et création de produits écologiques… en tout ce sont plus de 10 thèmes que l’équipe de formateurs professionnels qualifiés de l’association propose tout au long des mois de juillet et août, pour accompagner les vacanciers,mais aussi les locaux, vers la (re)découverte de gestes essentiels en lien avec la nature.

Infos pratiques :

Tarifs: 35€ la matinée de 3 ou 4h.

5€ par enfant pour les ateliers parents-enfants.

Horaires: de 9h à 12h30 ou de 8h à 12h30 en fonction des thématiques.

Informations et inscriptions en ligne, par mél formation@terre-humanisme.org ou par tél : 04 75 36 65 40

Vous en savoir plus sur l'agroécologie, Terre & Humanisme, les formations, stages et ateliers, les actions en France et à l'international, n'hésitez pas à vous rendre sur le site : https://terre-humanisme.org/ pour les contacter.

