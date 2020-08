Projet d'assanissement et de gestion des déchets dans la ville d'Aného auTogo

Confronté à l’augmentation des volumes de déchets, les collectivités africaines peinent à trouver des solutions efficaces à la collecte et au traitement de ces ordures. Pour faire face à cette accumulation et à la question du financement, le gouvernement togolais a lancé un projet d’assainissement et de gestion des déchets dans la ville côtière d’Aného.

Lancé par le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Protection de la nature, David Wonou Olatokoun, le gouvernement mobilise 450 millions de francs CFA (686 000 euros) d’investissement pour améliorer le cadre de vie de la population locale. Le programme s’inscrit dans le cadre du Projet d’investissement de résilience des zones côtière en Afrique de l’Ouest (WACA-ResiP) et prendra trois ans à être mis en oeuvre.

A terme, 50% des déchets de la ville seront traités avant d’être enfouis et permettra à 2 300 foyers de bénéficier à un service de collecte des déchets efficace. L’accent sera également mis sur la sensibilisation des habitants à la gestion des déchets ménagers afin de mobiliser l’ensemble des acteurs à une meilleure maitrise des déchets.

La partie assainissement du projet devrait permettre la construction de toilettes écologiques dont les excréments seront transformés en compost pour l’agriculture, de locaux pour les services d’assainissement et de bassins d’orage dans les zones à risque d’inondation.

Cette initiative gouvernementale fait partie d’un plus grand projet d’investissement au niveau régional avec pour objectif d’améliorer la gestion durable des terres, la réhabilitation des zones inondées et de lutte contre les sources de pollution. Ce projet nécessitera un financement global de 1,2 milliard de francs CFA (1,8 millions d’euros) avec le soutient de la Banque mondiale et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

