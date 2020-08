Quand le genre s'invite aux débats sur le climat!

Aujourd’hui 31 juillet 2020, le Women and Gender Constituency a organisé un plaidoyer en ligne en faveur de l’action climatique et de la prise en compte du genre.

Annoncé sur son site internet (Women and Gender Constituency) depuis le 24 juillet dernier, l’événement virtuel intitulé « Advocacy for Gender Just Climate Action » dit en français “Plaidoyer pour une action climatique sans discrimination de genre” s’est déroulé en ce jour et a connu la participation de nombreuses personnes de part le monde.

Selon les organisateurs de cet événement, il s'agit de l'un des nombreux événements prévus cette année 2020 pour présenter et échanger des idées de solutions climatiques respectueuses des genres avec les acteurs, les exécutants et autres personnes indirectement impliquées dans ce processus. Le panel réuni dans le cadre de cet événement était constitué de différents intervenants parmi lesquels: Sanjay Banka de “Banka BioLoo", Madina Amin Hussein de “Global Nature Conservation” et Ndivile Mokoena de “GenderCC-Women pour Climate Justice Southern Africa”.

L’engagement climatique ne devrait pas se résumer aux seules mesures d'atténuation.

Il est nécessaire que l’ensemble de l’humanité s’implique dans la transformation, dans la remodélisation de l'action climatique à travers l’adoption d’une approche centrée sur l’humain. Dans le cadre de cette initiative, trois exemples d’actions et de plaidoyers ont été présentés. De façon concrète, il s’agissait de solutions envisagées à travers le partage des informations mais également le constat selon lequel une action climatique est efficace lorsqu’elle est respectueuse de tous les genres.

Au sortir de là, les organisateurs ont fait savoir que de nombreux autres événements sont également annoncés pour les prochaines semaines.

[MOGED]