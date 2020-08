Formation CLOM " Mobilités urbaines en Afrique " est ouverte

Du fait de sa gratuité, une attestation de suivi sera délivrée aux auditeurs qui auront validé les quiz d’évaluation hebdomadaire. Ceux d’entre eux qui voudront un certificat payant, pourront débourser 60 euro pour l’obtenir et obtiendront deux crédits ECTS. Seulement , l’octroi de ce certificat est possible uniquement si l’auditeur a eu un score minimum de 70% à l’examen final .

C’est en réponse à cet état de lieu qu’est né le CLOM « Mobilités Urbaines en Afrique » . Il a été conçu à destination des cadres, des décideurs, des étudiants, des architectes, des techniciens et plus généralement des personnes intéressées par les questions de mobilité urbaine.

En 2050, la population urbaine en Afrique s'élèvera à 1,5 milliard d'habitants, une hausse significative par rapport aux statistiques actuelles. Cette croissance forte nécessite d'ores et déjà une transformation des systèmes de transport dans les villes pour répondre aux besoins de tous les citadins et assurer le développement des sociétés africaines.

Ce CLOM a pour objectif de comprendre les enjeux de mobilité en Afrique et de partager les savoirs et savoir-faire d’experts francophones. Cette formation donnera les clefs pour construire des projets plus adaptés aux villes de demain. Il s’articule autour des thématiques ci après: