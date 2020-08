Nouvelle convention de financement pour les écosystèmes de l'océan Indien

Une nouvelle convention de financement à été signée entre Jean Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangère et la Commission de l’océan Indien (COI) le 20 février à Maurice pour la préservation du capital naturel de l’océan Indien. Cofinancé par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) et l’AFD, 10 millions d’euros ont été alloués pour la résilience des écosystèmes côtiers aux effets du changement climatique.

Le projet de résilience des zones côtières dans l’océan Indien (RECOS) vise à renforcer la résilience de ces écosystèmes présents sur le littoral pour qu’ils puissent continuer à jouer leurs rôles environnementaux et socio-économique. Mis en place au sein des Etats-membres de la COI (Maurice, l'Union des Comores, la France au titre de la Réunion, Madagascar et les Seychelles), le projet interviendra sur des sites pilotes dans les régions côtières les plus touchées par l’augmentation du niveau de la mer.

Les sites de Morondava à Madagascar, à Flic-en-Flac à Maurice et sur les îles des Seychelles et des Comores ont été pré-identifiés pour la sauvegarde de la biodiversité comme les mangroves qui sont en voie de disparition. Une gestion durable de ces ressources sera développée sur chaque sites pilotes afin de renforcer la résilience des populations sur les littoraux. Pour ce faire, des solutions basées sur la nature et sur une gestion intégrée des espaces côtiers seront mis en avant par les différents partenaires du projet.

Le projet RECOS vise également à renforcer la gouvernance régionale de ces espaces côtiers en matière de protection de la biodiversité et à développer des chantiers d’exploitation durable générateurs de revenus pouvant être réplicés à l’ensemble des îles.

Les îles de l’océan Indien sont particulièrement menacées au changement climatique est à la montée des eaux. 80% des récifs de l’Indianocéanie sont dès aujourd’hui menacés ou dégradés et l’érosion du littoral est de plus en plus marquée. Comme partout ailleurs, ces écosystèmes côtiers (mangroves récifs coralliens, végétation littorales, bassin versant etc.), fournissent des services écosystémiques essentiels pour les populations et il est important de les protéger.

